Sopockie wakacje Anji Rubik z tajemniczym mężczyzną: wspólny spacer, opalanie i spotkanie z rodzicami modelki (ZDJĘCIA)

Podczas urlopu Anji towarzyszył też niewidziany wcześniej u jej boku znajomy, z którym przechadzała się ulicami Sopotu, następnie zapraszając go do smażalni ryb, gdzie czekali już na nich państwo Rubikowie. Gwiazda wybiegów i sesji fotograficznych konsekwentnie unika ujawniania szczegółów życia prywatnego, w związku z czym póki co nieznany jest charakter jej relacji z kędzierzawym mężczyzną widocznym na zdjęciach. Po wspólnym obiedzie udali się do hotelu, gdzie zadbali o opaleniznę, spoczywając na wygodnych leżakach.