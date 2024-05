Maciej Musiał dzieli się wiedzą na temat seksu. Powiedział, co dla niego oznacza, że "kobieta jest dobra w łóżku"

Maciej Musiał to bez wątpienia jedna z bardziej rozchwytywanych postaci młodego pokolenia na naszym rodzimym podwórku. 29-latek należy do wąskiego grona polskich aktorów, którzy angażowani są do zagranicznych produkcji. Mimo to udaje mu się wygospodarować czas na inne, poza aktorskie projekty. Ostatnio np. fani mogli go oglądać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Maciej Musiał dzieli się wiedzą na temat seksu

Maciej Musiał wziął też niedawno udział w słuchowisku "Świadomy praw i obowiązków" realizowanym przez Storytel we współpracy z Fundacją Sexedpl. Celem promocji przedsięwzięcia pojawił się w podcaście Natalii Kusiak, z którą porozmawiał o seksie. Podczas pogawędki aktor dzielił się swoim doświadczeniem, m.in. radząc, jak rozmawiać z partnerem o preferencjach seksualnych.

Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń na zasadzie: "Hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chcę być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc" i kiedy ta druga osoba się wypowie pierwsza, to wtedy można jakby zacząć mówić o sobie - podpowiada.

Odpowiedział również na pytanie, jak może poczuć się mężczyzna, kiedy usłyszy od dziewczyny, że "nigdy nie miała z nim orgazmu".

Jak chłopak słyszy coś takiego, to może go to dotknąć, może go to przestraszyć, może to odebrać personalnie, może to urazić jego ego - wskazuje szczerze.

Maciej Musiał o kobietach "dobrych w łóżku"

Na pytanie zaś: "Co to znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku?", odpowiedział:

Hmm... To zawsze sprowadza się do połączeń pomiędzy dwójką ludzi, pasji, połączenia czułości, która może się między sobą przelewać. Jeżeli to się wydarza i jest im sobie dobrze, to znaczy, że oni są razem dobrzy i to jest raczej sport zespołowy - mogliśmy się dowiedzieć.

