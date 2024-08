Anja Rubik zachwyca figurą, pozując w bikini na tle morskich fal (ZDJĘCIA)

DESKA 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 14 Odpowiedz

Poszła Andzia Rubikowa do supermarketu i kupiła deskę do krojenia. Następnego dnia znowu się tam wybrała i kupiła inną deskę do krojenia. Do trzech razy sztuka! – powiedziała i kolejnego dnia sprawiła sobie trzecią deskę do krojenia. Po czym wściekła zjawiła się w owym supermarkecie z reklamacją. ŻADNA DESKA NIE KROI – oznajmiła w Dziale Obsługi Klienta i zażądała zwrotu pieniędzy…