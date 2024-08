Odziana w bikini Anja Rubik prezentuje umięśnioną sylwetkę, wynurzając się z morza (ZDJĘCIA)

Karla 51 min. temu zgłoś do moderacji 103 17 Odpowiedz

Dziewczyna zrobiła niesamowitą karierę. Była twarzą największych domów mody świata, do dziś jest aktywna zawodowo, mimo, że dla modelek to już "emerytura". Jest lubiana i szanowana w branży, ale cebulandia i tak swoje- bo za chuda, bo sepleni, bo brzydka. Anja to jest idealna modelka high fashion- ma wzrost, figurę i piękną plastyczną twarz.