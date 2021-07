Anja Rubik kusi CZARNYMI USTAMI z czerwonego dywanu w Cannes (ZDJĘCIA)

Wito 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 12 Odpowiedz

Suknie piekna lecz kobieta w niej wyglada jakby wstala dopiero z lozka co to dzis za moda wlosy rozczochrane odrost znak niechlujstwa jak straszydlo i do tego bardzo chude anemiczne i to ma byc kobieta co za czasy brrrrr i suknia nie pomaga