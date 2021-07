Elena Lenina ZNÓW szokuje na czerwonym dywanie w Cannes. Przebrała się za meduzę? (ZDJĘCIA)

Elena Lenina to rosyjska osobowość medialna, modelka i piosenkarka, która zasłynęła udziałem w popularnym reality show. Celebrytka miała też zakusy, by zostać pisarką, ale jej książka Seksualność, czyli jak uwieść każdego mężczyznę otrzymała główną antynagrodę na rosyjskich Targach Książki. Co więcej, wątpliwą jakości publikację okrzyknięto później plagiatem...