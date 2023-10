Anna Bardowska, która brała udział w programie TVP, relacjonowała pobyt w Warszawie i została zapytana o udział w marszu. ODPOWIEDZIAŁA

Marsz Miliona Serc sprawił, że wszystkie media patrzą dziś na to, co dzieje się w Warszawie. Uwagę obserwatorów zwróciła również Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony". Kobieta, chociaż przyjechała do Warszawy, to nie została na marszu. Zaciekawionym internautom wytłumaczyła przyczynę swojej nieobecności.