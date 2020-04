Anna Cieślak "lajkuje" komentarze fanów dotyczące jej relacji z Edwardem Miszczakiem

Choć nie ma wątpliwości, że ta dwójka jest razem, jak na razie starają się nie obnosić ze swoją relacją. Strzegący prywatności Ania i Edward nie zdążyli jeszcze zaliczyć razem wypadu na ściankę, a także nie pochwalili się wspólnym zdjęciem w mediach społecznościowych. Powodem, dla którego nie spieszy im się z publicznym ogłaszaniem światu, co ich łączy, są z pewnością nieprzychylne komentarze na temat ich związku. Cieślak i jej ukochany podobno wyjątkowo biorą do siebie to, co czytają w sieci na swój temat.