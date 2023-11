Anna Cieślak udostępniła PRYWATNE zdjęcie Edwarda Miszczaka. Małgorzata Socha pieje z zachwytu: "Brawo Wy!" (FOTO)

Chociaż Anna Cieślak i Edward Miszczak cieszą się niesłabnącą popularnością wokół swojego małżeństwa, to małżonkowie wciąż konsekwentnie starają się chronić swoją prywatność i stronią od nadmiernego zainteresowania mediów.

Na początku się bardzo denerwowałam, że pracuję ponad 20 lat, a najważniejsze jest to, że zrobią nam zdjęcie z moim mężem, albo że ja powiem o nim dwa słowa, bo mnie ktoś zapyta - mówiła jakiś czas temu Anna Cieślak w podcaście "Wprost przeciwnie".

Anna Cieślak udostępniła wyjątkowe zdjęcie Edwarda Miszczaka

Większość zdjęć, które Anna Cieślak udostępnia w mediach społecznościowych, dotyczą głównie jej życia zawodowego. Żona Edwarda Miszczaka zrobiła ostatnio mały wyjątek i podzieliła się bardzo osobistym postem. 43-latka opublikowała na Instagramie dwie fotografie — jedna przedstawia ją samą, a druga jej męża. Zarówno Anna, jak i Edward pozują w czarnych koszulkach z napisem "I am a feminist" (ang. jestem feministką / jestem feministą).

Yes, we are (ang.Tak, jesteśmy) - podpisała.