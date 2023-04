Anna Cieślak żali się, że tytułowano ją "najgorzej ubraną aktorką": "Piszą o świecącym poliestrze, kiedy mam na sobie JEDWAB"

Bibi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ładniej jej w ciemnych włosach, im jaśniejsze, tym ona mniej wyrazista. Ciuchy niektóre na siłę wkładane i to widać. To co ona lubi to długie zamaszyste płaszcze, snikersy, długie kiecki boho i z tego można zrobić fajną kolekcje, ale ktoś musialby jej pomóc. Czasem ma się wrażenie, żre ona po prostu nie ma swojego stylu albo boi się pokazać w czymś, co jej zdaniem, nie będzie prezentować się dość elegancko. Ja też mam szmatławy gust, na szczęście nie bywam na czerwonych dywanach.