Anna Dereszowska również przyjmie ukraińskich uchodźców pod swój dach: "Nie siedzimy bezczynnie!"

Nie siedzimy bezczynnie, mój Daniel dzisiaj pojechał na naszą wschodnią granicę zawieźć rzeczy. Przyjedzie z Ukraińcami, dla których udostępniliśmy nasz mazurski dom, tam jest naprawdę sporo miejsc . Jak długo trzeba będzie, to będziemy gościli u nas potrzebujących. Wiem, że wiele osób postępuje w podobny sposób, że już państwo przyjęliście Ukraińców do siebie. (...) Jestem dumna z nas, że potrafimy stanąć na wysokości zadania - podkreśliła.

Widać to pospolite poruszenie w Polsce. To jest bardzo wzruszające. (...) Jeśli mogą państwo wspomóc organizacje, które się tym profesjonalnie zajmują, to ja państwa bardzo serdecznie do tego zachęcam. - apelowała.