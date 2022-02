Julii Kamińskiej ODMÓWIONO wynajęcia mieszkania dla ukraińskiej rodziny: "Jestem zdruzgotana"

Polacy, jak do tej pory dają piękny popis solidarności, na wszelkie sposoby niosąc pomoc uchodźcom przybywającym do naszego kraju z Ukrainy. Od Tatr aż po Bałtyk organizowane są zbiórki niezbędnych artykułów, zewsząd płynie wsparcie finansowe, a i wielu rodaków udostępniło swoje domy osobom potrzebującym dachu nad głową. Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że nawet w chwili ogólnonarodowej mobilizacji nadal zdarzają się jednostki, z których ksenofobii nie da się już najwyraźniej wykorzenić.

Przepraszam Was za mój stan, jestem troszkę chora. Czy ktoś z Was ma do wynajęcia mieszkanie w Markach? Próbuję od godziny (…) znaleźć mieszkanie dla mamy z dzieckiem z Ukrainy. Chcę to mieszkanie wynająć dla niej, ale napotykamy opór. Okazuje się, że nie wszyscy chcą wynajmować mieszkania osobom z Ukrainy. Jestem tym dość zdruzgotana. Jeśli macie na wynajem mieszkanie w Markach, wygodne i fajne, dla mamy z dzieckiem, to ja bym chciała je wynająć - informuje Kamińska.