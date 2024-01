Anna Dereszowska składa SZCZERE życzenia swojemu "Niemężowi": "Czasem doprowadzasz mnie DO SZAŁU"

W tym roku Anna Dereszowska i Daniel Duniak świętować będą 10. rocznicę zawarcia związku, co aktorka, jak sama przyznała, uważa za nie lada osiągnięcie. Nie jest tajemnicą, że relacja wychowującej trójkę dzieci pary wielokrotnie wyprowadzona byłą na próbę, co nieomalże doprowadziło do rozstania.

Mój Daniel kończy dziś 39 lat - zaczęła. Kocham Cię Niemężu mój! Życzenia składałam i jeszcze będę Ci składała. Osobiście (niestety nie dziś, bo rzeczywistość zawodowa nas rozdzieliła, ale na randkowym wyjeździe będzie na to czas). Jesteś moim wsparciem, inspiracją, radością, dumą (fajnie mieć takiego faceta jak Ty!!!), jesteś wspaniałym tatą dla całej naszej trójeczki. Dziękuję za Twoją cierpliwość i wyrozumiałość, upór (czasem doprowadzasz mnie do szału) i determinację. Nie zmieniaj się. Wzrastaj za to tak pięknie, jak do tej pory! Mój ci on!!!