Anna Dereszowska szaleje na zamarzniętym jeziorze! Internauci przestrzegają: "Dreszcze mnie przechodzą. To NIEBEZPIECZNE"

W UK (Anglia) dopiero co pochowano 3 czy 4 dzieci, co wpadły pod lód na jeziorze, w tym jeden chłopiec - 10 lat, co próbował ratować. Tragedia, jak dorosłe, ZNANE osoby, ze swoimi dziecmi (sic!) biegają po zamarzniętym jeziorze, propagując takie zachowania innym. ZERO odpowiedzialnosci. Może następnym razem zabawa z zapałkami - ale tez, ‚tylko bez papieru’?