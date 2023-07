Anna Dymna brała ślub TRZY RAZY. Tak wspomina poznanie pierwszego męża: "Strzeliłam go w łeb, a on mi oddał i podbił oko"

Pierwszy mąż Anny Dymnej - wielka miłość i inspiracja

Swoją pierwszą, wielką miłość Anna Dymna poznała na początku lat 70., kiedy jej aktorska kariera dopiero raczkowała. Jako studentka krakowskiej szkoły teatralnej spotkała starszego o 14 lat aktora i kabareciarza, Wiesława Dymnego, na planie filmu "150 km na godzinę". Choć zamienili ze sobą kilka słów, to trudno było mówić o większej "chemii". Zupełnie inaczej było rok później, kiedy to Anna dostała rolę w obrazie "Pięć i pół bladego Józka". Wiesław pracował przy nim jako scenarzysta. Jedną z pierwszych interakcji późniejszych małżonków była... bójka.

Owego wieczora źle się czułam, a Jerzy Cnota i Dymny grali za moimi drzwiami w ping-ponga. Strasznie głośno przy tym przeklinali. Wreszcie nie wytrzymałam i wyszłam zapytać, czy mogliby przestać grać. Wtedy Dymny podszedł do mnie z butelką i powiedział coś, wplatając słowo "ku*wa". Byłam tak przerażona, że strzeliłam go w łeb, bo myślałam, że to o mnie. A on mi oddał i podbił mi oko - wspominała Dymna w książce Moniki Wąs "Dymny. Życie z diabłami i aniołami".