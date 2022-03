Anna Dymna snuje gorzkie refleksje: "Chciałabym jeszcze chwilę pożyć..."

Dymna od prawie dwóch dekad oferuje swoją pomoc osobom pokrzywdzonym przez los, a w przeszłości to ona wielokrotnie musiała mierzyć się z kłopotami natury zdrowotnej. 70-latka brała udział w wypadku samochodowym , w efekcie którego do tej pory odczuwa dyskomfort w kręgosłupie i miednicy, ponadto w jednym z wywiadów zdradziła, że cierpi na zaburzenia hormonalne.

Tam, w niebie, za przeproszeniem, już siedzą cudowne postacie, świadkowie mojej młodości, urody, sukcesów. Co chwilę kogoś żegnam, ale za każdym razem myślę: poczekaj, niedługo się zobaczymy, więc się nie przejmuję. Jakkolwiek chciałabym jeszcze chwilę pożyć, bo wciąż mam dużo rzeczy do zrobienia. Ale czasem trochę mi brakuje siły - przyznała.

Czasem mam żal do losu, ale bardzo rzadko, o to, że tyle jest agresji, nienawiści. Polityka wkracza w nasze życie, we wszystkie przestrzenie i manipuluje - zaczęła.