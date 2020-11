Poruszona Anna Dymna o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: "Pęka mi serce. Ten temat mnie PRZERAŻA"

Anna 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 6 Odpowiedz

Dziewczyny, nie dawajcie się wykorzystywać przez starych zepsutych do szpiku kości wyjadaczy ! Wmawiają Wam, że aborcja to wolność wyboru ? To niewola i przekleństwo do końca Waszego życia. Nigdy o tym nie zapomnicie i nie przestaniecie żałować. Jeżeli już seks to dla Was wszystko, to się zabespieczajcie, to nie średniowiecze, macie do wyboru wszystko. Ale jeżeli zdaży się niechciane dziecko, to go nie zabijajcie ! Zostawcie w szpitalu, oddajcie do okna życia. Nikt od Was niczego więcej nie wymaga. Tylko nie zabijajcie !