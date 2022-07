Anna Głogowska relaksuje się na hiszpańskim urlopie z córką i... BYŁYM! Piotr Gąsowski ZALICZYŁ WPADKĘ na lotnisku... (ZDJĘCIA)

Gdzie sprawie... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 114 5 Odpowiedz

Dlaczego nikt nie zrobi porządku z Rafalalą ?? Dlatego, że jest z LGBT ? Ten człowiek ma na sumieniu szantaż, najprawdopodobniej wykorzystanie człowieka w rozsypce psychicznej i po narkotykach co można pod gwałt podciągnąć a to co wygadywał wczoraj o synku Julii i Sebastiana, że być może nie dożyje pójścia do liceum … to nie da się tego opisać …. To chore jest. Sebastian albo ktoś w końcu przez niego popełni samobójstwo. Ja wiem, że każdy sam odpowiada za swoje życie ale Rafalala jest chorym i agresywnym człowiekiem ( pamiętacie jej napad na dziewczynkę??) który żywi się dramami i cierpieniem ludzi, ktoś tam bo nagrywał bezdomnych idzie do więzienia - bo jest hetero, Rafalala gwałci, niszczy życie ludziom, gada o śmierci dziecka - i udziela wywiadów i nikt jej NIC nie powie, nawet pudel … na żurnaliście prawie lincz odprawiał - kilka artykułów dziennie bo oszust a tu cisza…. Bo LGBT.