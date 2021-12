Anna i Robert Lewandowscy W PIŻAMACH celebrują świąteczny poranek pod choinką (ZDJĘCIA)

Melba 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Rozumiem że skoro wyskoczyli prosto z łóżka spontanicznie jak pisze Pudelek to dzieci spały w sweterkach i bamboszach do tego Laura ma pod swetrem podkoszulkę no i uczesane w kucyki a Anka umalowane usta Ha Ha Ha dobre! Do tego jak zwykla Klara w ciemnych leginsach jak chlopak a wnętrze salonu bardzo skromne i prosta choinka Proszę nie kasować mojego komentarza bo nikt nie został obrażony