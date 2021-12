Anna Lewandowska dzieli się AUTORSKIMI PRZEPISAMI na świąteczne potrawy: barszcz z jabłkami, pasztet z kalafiora, makowiec w ZDROWEJ wersji...

beti 38 min. temu zgłoś do moderacji 143 2 Odpowiedz

Mnie to wkurza, że w Polsce wszędzie wszyscy pouczają kobiety, jak być dobrą żoną, jak dbać o rodzinę. Niedawno oglądałam telewizję poranną. Przez 3 godziny pouczano kobiety, jak przygotować Święta, co ugotować, co upiec, jak przygotować dom, jak sprzątać ? Jakaś specjalista uczyła kobiety , jak ubrać męża na Święta. W Polsce kobieta musi zadbać nawet o strój męża. Polski mąż nawet sam nie potrafi się ubrać , w tym też pomaga żona. Nigdy nie widziałam programu, w którym pouczano by mężów, jak dbać o rodzinę, jak wspierać żonę. Jak rozmawiać z dziećmi, jak dbać o własne zdrowie, co przygotować do Świąt ?