Anna i Robert Lewandowscy wybrali się z córkami na wakacje do Turcji. Wydali fortunę na hotel (FOTO)

Jakiego odpoczynku? Przecież ich głównym zajęciem jest odpoczywanie. To bardzo nie na miejscu z waszej strony, gdy piszecie "odpoczywają ". Bo po czym? Nie muszą zasuwać od poniedzialku do niedzieli czekac na urlop. Ich praca to trening. Zresztą patrząc ma ostatni mecz to i ostatni trening nie byl na tyle użyteczny. Iga Świątek to jest gwiazda.