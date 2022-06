Anna Kalczyńska sączy piwo z puszki i fotografuje pociechy na plaży w Chałupach (ZDJĘCIA)

Iza 51 min. temu zgłoś do moderacji 176 7 Odpowiedz

I po co te foty. Kobita sobie poszla na plażę z dziecmi wypocząć a Ci już foty robia. Ludzie sa bezczelni. I co ze piwo piła? To problem ? A czy macie pewność ze to piwo alkoholowe skoro na tym foto niewiele widać? Sam fakt wystawiania takich zdjęć i informacji dnia że prezenterka TVN poszla sobie na plażę swiadczy tylko o poziomie tego portalu.