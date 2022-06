Ekskluzywny Menel odpowiada lekceważącej jego kryzys rodzicielski Annie Kalczyńskiej: "Jak SPLUNIĘCIE na każdego mężczyznę!"

QWERT 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Serio? Będziemy się licytować kto bardziej zmęczony? Życie to nie bajka, codzienność to zmartwienia i troski większe mniejsze. Już nie jesteśmy dziećmi a to jest dorosłość. Nasi rodzice byli zmęczeni nami, zamartwili się o nas i tak samo byli zmęczeni jak nie bardziej. Nie bylo pralek, takich możliwości jakie mamy my. A teraz jeden z drugim nawet nie zadzowni do swoich rodziców na urodziny. Wiec jak jesteście zmęczeni to idźcie spać a nie siedzicie na pudelku. A rano zadzwońcie do swoich rodziców i spytajcie sie jak wyglądały ich dni jak wy byliście maluchami.