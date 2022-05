Anna Kalczyńska rozmyśla o inflacji znad pary "luksusowych" sandałków: "Jak sobie radzicie z MYŚLAMI O KRYZYSIE?"

Xaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszędzie niby kryzys ale robić się nikomu nie chce . U mnie firmie w de potrzebują ludzi do pracy. Źle nie płacą. No ale to trzeba pomagać starszym ludziom chodzić im na zakupy . Pomoc w domu , nie raz pójść do lekarza. I niby to wielkie miasto niby tyle bezrobotnych a chetnych nie ma. Wszystko opłaca firma nawet z biletem do tych osób . Język przynajmniej komunikatywny .