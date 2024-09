Anna Lewandowska bryluje na imprezie Vogue'a. Fani podzieleni: "Pięknie" vs. "W takiej chwili takie wyjścia?!"

Magazyn zorganizował we wtorek huczny event celebrujący jego wrześniowe (czyli najważniejsze) wydanie w warszawskich Łazienkach Królewskich, na którym wśród znanych miłośniczek mody nie zabrakło Lewandowskiej. Zabiegana trenerka fitness, która dopiero co przedzierała się przez balijską dżunglę w gronie przyjaciółek, zdecydowała się uświetnić wydarzenie swoją obecnością i tym samym podnieść jego rangę (przynajmniej w oczach reszty gości).

Czy naprawdę konieczne jest bywanie, gdy Polska walczy z rzekami. Czy to trzeba aż tak relacjonować?; No naprawdę słabe to akurat teraz, można sobie darować na kilka dni, ale co zrobić, aby się hajs zgadzał i lajki były. Z Pani pozycją można by było zrobić więcej - pisały.