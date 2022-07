Anna Lewandowska przekonuje, że jest swojska: zwiedza ekologiczną farmę i pozuje z bakłażanem (FOTO)

lilia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 176 38 Odpowiedz

tak wspierała Magdę w chorobie Oliwierka, to chociaz przez "symboliczny" miesiąc żałoby dała by sobie spokój z tymi debilnymi jej fotkami! nie moze wytrzymać? co to za kolezanka, co za zakłamanie! miesiąc bez fotek , no ludzie !