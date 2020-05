Anna Lewandowska eksponuje pociążową figurę w długim płaszczu i krótkich spodniach (FOTO)

Iwona 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nie wiem skąd w ludziach tyle zawiści.Fajne małżeństwo z Lewandowskich ,Ania śliczna kobieta .Na wszystko co mają musieli zapracować i to od dziecięcych lat. Zamiast stać pod blokiem w latach wczesnej młodości uprawiali sport.Trzeba było rozwijać swoje pasje to też może wyniosły by Was teraz na szczyt, dały fajne życie A nie obrzucac epitetami tych którym się udało. Lewandowskim życzę wszystkiego najlepszego bo wspaniali młodzi ludzie.