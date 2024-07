Anna Lewandowska i Jessica Mercedes raczą fanów wspólną rolką: "Gdy kogoś zabiłeś, a twój instruktor fitness widzi". Wyszło zabawnie?

Anna Lewandowska i Jessica Mercedes nagrały wspólną rolkę. Fani jednogłośni

W świecie social mediów całkiem popularne jest wrzucanie wspólnych postów. Na taki ruch zdecydowały się Anna Lewandowska i Jessica Mercedes. We wtorek na instagramowych profilach obu pań pojawiła się humorystyczna rolka, nawiązująca do tego, czym na co dzień zajmuje się wysportowana żona "Lewego". Na nagraniu widzimy, jak szafiarka próbuje ciągnąć po ziemi "ciało", a trenerka instruuje ją, jak kucać w taki sposób, by ćwiczyć pośladki.