Anna Lewandowska "motywuje" do SPANIA: "Dziewczyny, nie odkładajmy snu na weekend"

aaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

"nie odkładajmy snu na weekend ani na później"- w nocy nie mogę spać bo wszystko drożeje, pensja nie starcza do pierwszego, zadłużenie w banku a 5 30 trzeba wstać do roboty . Zapierdzielam te 8 godzin(mam szczęście że tylko tyle bo niektórzy 12) wracam do domu i do roboty -obiad, pranie, sprzątanie, mycie, ubrania na następny dzień, dzieci, pies do wyprowadzenia-padam na pysk a i tak nie mogę zasnąć -ze zmęczenia- no i wszystko drożeje. I tak się Pani Aniu żyje. A jak tam u Pani ? Wyspana?