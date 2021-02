Anna Lewandowska przekonuje: "POZYTYWNE podejście do życia pozwala nam szybciej rozwiązywać wiele problemów"

Mimo wszystko 32-latka może pochwalić się dziś tytułem jednej z najbardziej wpływowych Polek . Na fali sukcesów Lewandowską poproszono o udzielenie wywiadu dla magazynu Forbes, w którym mogła podzielić się cennymi poradami w kwestii technik samodoskonalenia. W rozmowie z Odetą Moro celebrytka zaznaczyła, że można mieć motywację i wielkie chęci, żeby coś osiągnąć, ale do tego trzeba mieć jeszcze "narzędzia". Zdaniem Lewej, kluczem do sukcesu jest... pozytywne myślenie.

Narzędzia to kwestia naszej kreatywności - stwierdziła. Pozytywne podejście do życia pozwala nam szybciej rozwiązywać wiele problemów i pokonywać większość trudności. Kiedyś usłyszałam, że świat jest taki, jakim go postrzegamy. Dobra wiadomość jest taka, że kreatywność możemy trenować. Jeszcze lepsza – że możemy to robić przy pomocy aktywności fizycznej!