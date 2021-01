"Zwyczajna" Anna Lewandowska chichocze przy zasłonie i zapewnia: "Uczę się NABIERAĆ DYSTANSU"

Mah 1 godz. temu zgłoś do moderacji 554 4 Odpowiedz

Co za bełkot. Dla większości ludzi wszystko co potrzeba to dobra praca i wypłata na czas. Te wolne nieliczne chwile można poświęcić na rozwój osobisty. A jak ktoś nie musi wogole martwić się o byt i pełen talerz to niech nie zaczyna kołczować bo pajaca zwykłego z siebie robi i tyle.