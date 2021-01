Anna Lewandowska odpytuje Klarę z anatomii: "JELITO CIENKIE CZY GRUBE?"

zzzz 30 min. temu zgłoś do moderacji 75 2 Odpowiedz

Jesli faktycznie dba o rozwój Klary, to dobrze, edukacja jest bardzo ważna. Ale to bardziej wygląda na reklamę lub PR, taka zabawa z dzieckiem to tylko na pokaz. Czy lewa myśli że jawstawi tylko pół twarzy, to ochroni prywatność dziecka? Przeciez to śmeiszne.