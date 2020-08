Niesamowicie utalentowana Klara Lewandowska szoruje blat kuchenny (FOTO)

Obserwując profil Anny Lewandowskiej na Instagramie, można stwierdzić, że życie najpopularniejszej polskiej trenerki personalnej to bajka, co tylko oznacza, iż strategia przedsiębiorczej 31-latki działa . Od momentu, gdy druga córka znanej "it-couple" przyszła na świat, Lewa kuje żelazo póki gorące, zarzucając internautki kolejnymi zestawami ćwiczeń i różnej maści artykułami sygnowanymi własnym nazwiskiem, prezentując się przy tym niczym milion dolarów . Tym sposobem, przy "odrobinie" wysiłku, czasu i pieniędzy, każdy może być "prawie" jak Ann.

Anna Lewandowska wydała książkę Heathy Sweets. Nam opowiada o pisaniu w ciąży i ulubionych deserach Roberta i Klary

Okazuje się, że do całej gamy zalet Klarci można dodać jeszcze jedną wyjątkowo przydatną cechę, którą jest wyjątkowo rozwinięta empatia . We wtorek Lewandowska udostępniła na Instagramie nagranie, na którym po powrocie z treningu "przyłapała" uczynną 3-latkę na sprzątaniu w kuchni.

Żeby było pięknie hmmm... - rozmarzyła się Lewa. No to mama super, że poćwiczyła, a gdy wróciła do domku, to tak czyściutko Klara zrobiła. Ślicznie!