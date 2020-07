Anna Lewandowska wystrojona w sukienkę Magdy Butrym za 4500 złotych czule całuje Roberta. Fanka: "Jesteście tacy normalni, mimo że BOGACI" (FOTO)

Fotomontaż 12 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Zwróćcie uwagę na zdjęcia na ich profilu na Instagramie. Robert wstawił to samo zdjęcie bez Photoshopa na którym wyraźnie widać wystający brzuch Ani. Ania wstawiła to samo zdjęcie lecz z Photoshopem , gdzie brzuch jest płaski. Czyli jednak nie chce pokazać Polkom normalności, że po ciąży wystający brzuch jest całkiem w normie, tylko go retuszuje. A wiele kobiet wierzy w to i ma kompleksy.