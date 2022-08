Anna Lewandowska odsłania umięśniony brzuch, kibicując Robertowi na meczu FC Barcelona (ZDJĘCIA)

Saiaka 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Następna po zabiegach. Wy serio kobity myślicie, że jak sobie powstrzykujecie tysiące kwasów i innych pierdoł to nagle zatrzymacie młodość i będziecie tak wyglądać przez 50 lat? Po to są te botoksy żeby nie było widać pewnych niedoskonałość i żeby wyglądać naturalnie. A nie po to żeby było widać że coś się z sobą zrobiło. Można robić wszystko ale z jakimś umarem. Tak wygląda się jeszcze gorzej niż naturalne starzenie się. Wyglądacie jak klony, wszystkie takie same i nie ma w tym nic pięknego. Najbardziej postarza udawanie że jest się ciągle młodym. I tak po dłoniach, szyi widać już wiek. I tego nie zmienicie. Małe poprawianie urody jest jak najbardziej fajne, ale chodzenie co miesiąc żeby sobie coś wstrzyknąć bo ojej mam zmarszczkę jest po prostu jakimś kryzysem wieku.