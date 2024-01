Anna Lewandowska otwiera się na temat in vitro i związków partnerskich. Jeden z pomysłów rządu budzi jej SPRZECIW

Niemal każda inicjatywa, zachowanie czy wypowiedź sportsmenki spotyka się z negatywnym odzewem internautów. Niedawno udzielony przez nią wywiad z pewnością również nie przysporzy jej zwolenników. W trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu Business Insider odniosła się do najbardziej dzielących społeczeństwo tematów .

Anna Lewandowska nie podpisuje się pod jednym z postulatów obecnej władzy

35-latka nieraz podkreślała chęć wypowiadania się wyłącznie w tematach, które są istotne z jej punktu widzenia. Przyznała, że zabolala ją kontrowersyjna wypowiedź byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję", tym bardziej w kontekście wycofania refundacji zabiegów in vitro. Anna Lewandowska podkreśliła, że w pełni popiera tę metodę zaawansowanego leczenia niepłodności .

Chciałabym, by w Polsce została dokończona sprawa finansowania in vitro, by media publiczne działały w obiektywny i niezależny sposób, tak jak w innych europejskich krajach - odpowiedziała na pytanie o oczekiwania względem nowego rządu.