Anna Lewandowska pokazała dzienny makijaż. "Fanka" narzeka: "Fajnie by było, gdyby pani SAMA go zrobiła". Trenerka ZAREAGOWAŁA

Tym razem "Lewa" nie skorzystała z uprzejmości pociechy. Na potrzeby nowego nagrania poprosiła o pomoc wykwalifikowaną makijażystkę. Na wstawionym w sobotę filmiku widać, jak lico trenerki krok po kroku nabiera coraz większego blasku. Oczywiście pochwaliła się przy tym wykorzystanymi produktami, na czele z własną linią kosmetyków do pielęgnacji twarzy.

Anna Lewandowska spotkała się z zarzutem o... niesamodzielność

Miłośniczka bachaty zdążyła już przywyknąć do myśli, że czego nie zrobi, i tak narazi się na krytykę internautów. Tym razem wytknęli jej wyręczanie się ekspertką, co w ich opinii może sugerować brak umiejętności wykonywania make-upu. Jedna z "fanek" wprost napisała, co o tym myśli.