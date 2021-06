Anna Lewandowska przeżywa widok Klary z plecakiem: "Mój przedszkolak"

Po nieco zbyt wcześnie skończonej przygodzie na Euro 2020, Robert Lewandowski może w końcu odpocząć. Póki co poleciał na Majorkę, gdzie od jakiegoś czasu pomieszkują Anna z Klarą i Laurą . Trudno uznać to za pełnoprawne "wakacje", bo Lewandowscy kupili tam po prostu dom, żeby nie musieć martwić się organizacją jakiejś turystycznej kwatery na przyszłość.

Mój przedszkolak - napisała wzruszona Lewandowska, uwieczniając, jak dziewczynka schodzi ze schodków tarasu i idzie w stronę Roberta. Być może piłkarz odprowadzał ją do lokalnej zerówki - w Hiszpanii edukacja obowiązuje od szóstego roku życia, ale wcześniej można wysłać dziecko do placówki przygotowującej malucha do pójścia do przedszkola. Na koniec widzimy jeszcze, jak Lewandowski uczy Klarę liczenia po hiszpańsku, by dziewczynce łatwiej było pokonać trzy schodki.