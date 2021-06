Klara Lewandowska ma nowy talent: robi rodzicom zdjęcia na Instagrama

Koka 20 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Dzieci naśladują to co widzą u rodziców. Gdyby Aneczka raczyła czasem przeczytać książkę pewnie małą ciągnęło by do książek. Tymaczem mega uzdolniona Klarcia po prostu widzi jak stara cały dzień siedzi na telefonie to jak miała nie połapać co i jak? Nawet małpy potrafią naśladować.