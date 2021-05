Anna Lewandowska zachwyca się dietetyczną wiedzą Klary: "Pyta mnie: Mamo, czy mogę zjeść coś NIEZDROWEGO?"

Anna Lewandowska, która jeszcze niedawno nie umiała ugotować obiadu, szczyci się byciem guru od diety i fitnessu. To ona odpowiada za żywienie całej rodziny, w tym piłkarza i dwóch małych córek. Ania chętnie opowiada, jakie innowacje wprowadza do posiłków: kiedyś było to słynne śniadanie "za 40 złotych za miseczkę", dziś to już "wyzwania", w ramach których eliminuje jakieś składniki. Lewandowska utrzymuje przy tym, że jej bliscy nie znają pojęcia "niezdrowe jedzenie", bo wszystko, co im podaje, jest zdrowe, kolorowe i smaczne.