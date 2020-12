Szok u Lewandowskich: Robert z Klarą jedzą pizzę. "Chcesz ostatni kawałek"?

777 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Ludzie! Naprawdę nadal chcecie się zajmować pizza Lewandowskich czy playroomem Gosi? Naprawde nie widzicie, ze ten świat ogarnia mrok? Ale potraficie czytać, wiec jest jeszcze nadzieja. Wezcie Biblie w swoje ręce, poznajcie słowo Boże. Nie za pośrednictwem księdza. Odkryjecie co naprawdę jest tam napisane - a możecie się zdziwić. Nie dbam o to, czy mnie zwyzywacie lub wysmiejecie (bo taki jest ten świat: niby stop hejt a nienawiści jest więcej, niż kiedykolwiek). Może chociaż jedna osoba skorzysta z tej rady, a to już będzie dużo. Bóg na Was czeka, ale kiedyś ten czas się skończy. Życzę Wam poznania Go, tego prawdziwego żywego Boga, który zmienia serca i życia. Pozdrawiam Was kimkolwiek jestescie!