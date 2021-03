Anna Lewandowska wspomina, jak "okłamywała" Roberta, karmiąc go KUPNYM spaghetti: "Podjeżdżałam, kupowałam, wrzucałam do garnka"

Greta 9 min. temu zgłoś

Abstrahując od jej osobowości to ona ma racje z żywieniem. Jemy śmieci. Jemy tak nafaszerowane chemia produkty, że to powinno być karalne. Jadłam to co oferowały mi sklepy, do czasu kiedy nie znalazłam się na onkologii. Dlaczego na kamice pęcherzykowa i chorobę Lesniewskiego, otyłość, nadciśnienie, cukrzyce i nowotwory układu pokarmowego cierpią mieszkańcy krajów rozwiniętych?! Z powodu tego co nam wciskają do jedzenia. To obrzydliwe. Staram się teraz żyć zdrowo, ale to bardzo trudne znaleźć owoce, warzywa i pozostałe produkty nienaszpikowane tona konserwantów, peptydów i metali ciężkich. To straszne.