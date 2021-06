Anna Lewandowska tarza się w piachu z bransoletką za 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

O ile prezentowane na Instagramie pompki i brzuszki wykonywane przez Anię w najbardziej nietypowych sceneriach nie są już niczym nadzwyczajnym, o tyle naszą uwagę przykuła tym razem pewna błyskotka mieniąca się na nadgarstku żony kapitana polskiej reprezentacji. Mowa tu o błyskotce nie byle jakiej. Bransoletka wykonana z różowego złota to bowiem obiekt westchnień warszawskich elit. Produkt pochodzi z oferty marki Cartier, a za model, który znalazł się w posiadaniu Ani, zapłacić trzeba nawet ponad 50 tysięcy złotych. Bądź co bądź mieniące się na nim kamyczki to prawdziwe diamenty. Biorąc pod uwagę datę pojawienia się ozdoby, śmiało możemy założyć, że był to prezent od Roberta z okazji rocznicy ślubu.