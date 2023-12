Anna Lewandowska przyleciała do Polski i ozdobiła polską willę świątecznymi dodatkami. Na bogato? (ZDJĘCIA)

Anna i Rober Lewandowscy już dotarli do Polski, aby świętować tegoroczne Boże Narodzenie. Anna od razu pochwaliła się tym, jak wygląda ich dom. Dominuje złoto i czerwień, które kontrastują z szarością za oknami. Uwagę zwraca skrzynka na listy do świętego Mikołaja. Co jeszcze znajdziemy w ich willi?