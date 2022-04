Anna Lewandowska ściska udo i pokazuje fankom, że TEŻ MA CELLULIT!

Ehh 57 min. temu zgłoś do moderacji 119 3 Odpowiedz

Cellulit normalna sprawa, większość kobiet ma bez względu na tuszę, dietę czy ogólnie tryb życia. Mi mój ex narobił kompleksów na długie lata, miałam 17 lat, niedowagę, a chłop mnie zmuszał do chodzenia latem w długich spodniach żebym nie odsłaniała cellulitu, bo to obrzydliwe, i się tak gotowałam w długich spodniach, bo sama przez to miałam już z tyłu głowy myśl, że jak wychodzę z domu to każdy tylko się gapi na mój cellulit i to komentuje. Samych siebie nawzajem nakręcamy..