Anna Lewandowska przekonuje, że jest taka, jak my. Pokazała się BEZ MAKIJAŻU: "Za mną trzecia nocka bez snu"

Anna Lewandowska dwoi się i troi, by być postrzeganą jak "zwykły śmiertelnik". Niestety, patrząc na jej życie, często trudno w to uwierzyć. "Lewa" prężnie rozwija kolejne biznesy, zarabiając tym samym kolejne miliony. Aktywnie działa też na Instagramie, gdzie obserwuje ją rekordowa liczba ponad 2,5 miliona wielbicieli. Lewandowska ochoczo dzieli się z nimi poradami na idealne życie, motywując do ćwiczeń i jak już wspomnieliśmy, przekonując że... "jest taka jak one".