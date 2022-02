Anna Lewandowska świętuje urodziny... Sławomira Peszki: "Pomyśleć, że znamy się już prawie 15 lat" (FOTO)

anka 29 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

to ze lewy przyjazni sie z kadry najblizej wlasnie z "peszkinem", "najlepiej" swiadczy kim sam jest. dla tych z krotka pamiecia polecam afere z taxi w niemczech. a co do kadry, to niektorzy woleli miec "atmosferovic'a" peszko w kadrze na mistrzostwa niz mlodego zdolnego i w lepszej formie (to za nawalki)