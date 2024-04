Anna Lewandowska mówi o aborcji. "Sama jestem PRZECIWNICZKĄ". Wspomniała też o ważnych zmianach w Polsce

NetA 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Problemem jest nie dziecko które ma się urodzić tylko to że kobieta lub cała rodzina pozostają bez pomocy. Na pytanie kobiet które dokonały aborcji odpowiedź jest tak sama że czuły że nie dadzą rady. Kobiety nie chcą tak na prawdę tego robić ale czują się zmuszone sytuacja. Gdyby była większa opieka to więcej dzieci miało szanse by żyć. Aborcja jest złem: dzieci zabija się bez żadnego znieczulenia, one to czują tak jak my, badania to potwierdzają. Zachęcam do zmalenie artykułu jaki biznes w Hiszpanii obecnie robi się na oszukanych kobietach z ich abortowanymi dziećmi. Jedna z klinik dostarcza 250kg mięsa dziecięcego jak opisują do firm kosmetycznych aby przerabiać te ciałka na kremy z kolagenem, komórkami macierzystymi. Powiem wam szok. Politycy nie chcą pomóc kobietom oni są opłacani przez ten biznes i mają z tego ogromne korzyści majtkowe. Ty nie chodzi o pomoc dla was tylko o kasę.