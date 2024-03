Ukochane piłkarzy bez grama makijażu. Polskie WAGs to prawdziwe rakiety! (ZDJĘCIA)

Jan Bednarek i Julia, mieszkający w południowej Anglii, z radością dzielą się z obserwatorami na Instagramie swoją codziennością, często uwieczniając czułe momenty z ich ukochaną córeczką Lilly, co maluje obraz pełnej ciepła rodziny. 27-latka stawia raczej na naturalny look. Jak już mocniej się maluje, to wciąż są to pomadki w odcieniach nude.