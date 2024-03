Tak wygląda apartament Lewandowskich na Mokotowie. Zimowy ogród to ich ulubiony kąt (ZDJĘCIA)

afa 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Nie dziwie się, że Pani jest taką kłodą, jak tyle dzieci Pani poczyniła w swoim życiu, niekoniecznie wszystkie są normalne z naciskiem na duże Ant — grzmiała na Instagramie jedna z internautek, prawdopodobnie nawiązując do najstarszego syna aktorki - Antoniego. - haaha - 100#! a do Zurawskiego- Gasiorowsjkiego - wydepiluje sie, koleś, albo nie chodź wpół nago !! It's not nineteen thirties, for Christ's sake. panie z kraju Chrystusowego.